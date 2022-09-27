Козаков Ив. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозаков Ив. Филип.

Козаков Ив. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козаков Ив. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Питерской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.