Проскуров Фед. Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскуров Фед. Спиридонович

Проскуров Фед. Спиридонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Проскуров Фед. Спиридонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Трехъизбенская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.