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Безкоровайный Кир. Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Безкоровайный Кир. Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Городецкая

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