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Пурман Карл Янов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пурман Карл Янов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд

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