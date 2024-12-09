Ахмитзянов Агламз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмитзянов Агламз.

Ахмитзянов Агламз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахмитзянов Агламз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Н.Зюринск. д. Большой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.