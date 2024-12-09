Плоскоголовый Семен Платонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлоскоголовый Семен Платонов

Плоскоголовый Семен Платонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плоскоголовый Семен Платонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, г. Мариуиоль

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.