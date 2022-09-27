Кукош Матв. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукош Матв. Сем.

Кукош Матв. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кукош Матв. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Горностаевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.