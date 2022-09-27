Мецик Август Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМецик Август Яковл.

Мецик Август Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мецик Август Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Юрьевский уезд, Умельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.