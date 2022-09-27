Филишов Ив. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилишов Ив. Ефим.

Филишов Ив. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филишов Ив. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, с. Толмачево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.