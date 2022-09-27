Оганянц Айрап. Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОганянц Айрап. Абрам.

Оганянц Айрап. Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оганянц Айрап. Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, Бакинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.