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Прохоров Леонт. Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прохоров Леонт. Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Болотовской в. и с.

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