Демидов Георгий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Георгий Андреевич

Демидов Георгий Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демидов Георгий Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.