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Сова Андриан Анднр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сова Андриан Анднр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Успенской

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