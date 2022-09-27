Переверчов Тит Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереверчов Тит Михайлов

Переверчов Тит Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Переверчов Тит Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Крюк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.