Сумпах Клем. Спир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумпах Клем. Спир.

Сумпах Клем. Спир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сумпах Клем. Спир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Лунговская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.