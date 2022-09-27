Теора Михаил Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеора Михаил Иллар.

Теора Михаил Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Теора Михаил Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Липовецкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.