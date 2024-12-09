Грязнов Степан Ильич. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязнов Степан Ильич.

Грязнов Степан Ильич.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грязнов Степан Ильич.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Прокудинск., с. Криводан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.