Шевиков Гри. Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевиков Гри. Денис.

Шевиков Гри. Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шевиков Гри. Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд, Яковичской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.