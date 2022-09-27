Эйн Антон Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭйн Антон Данил.

Эйн Антон Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Эйн Антон Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Везенбергский уезд, Фопальск д. Кервекюль

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.