Волков Яков Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Яков Яковл.

Волков Яков Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Яков Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Кашинский уезд, Потуловск., д. Золотил.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.