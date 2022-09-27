Николаев Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Семен Николаевич

Николаев Семен Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Семен Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Вылыдер

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.