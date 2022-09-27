Поздняков Вас. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняков Вас. Григ.

Поздняков Вас. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поздняков Вас. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.