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Сапачев Яков Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сапачев Яков Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Васильевской

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