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Королев Антон

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Королев Антон
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Ивановской, д. Кербатум

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