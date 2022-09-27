Федулов Серг. Ефрем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедулов Серг. Ефрем.

Федулов Серг. Ефрем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федулов Серг. Ефрем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Кашатково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.