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Яушев Иван Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яушев Иван Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лобасковская

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