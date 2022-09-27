Пакулин Федор Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПакулин Федор Андр.

Пакулин Федор Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пакулин Федор Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Киштовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.