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Самуйлович Констант. Сидоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самуйлович Констант. Сидоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Негневичской д. Ляхово.

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