Власов Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Сергей Тимофеевич

Власов Сергей Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Власов Сергей Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Сепычевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.