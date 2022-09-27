Дрючин Стеф. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрючин Стеф. Иван.

Дрючин Стеф. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дрючин Стеф. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Чумаковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.