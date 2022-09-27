Чистяков Никол. ИВ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Никол. ИВ.

Чистяков Никол. ИВ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чистяков Никол. ИВ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Арефинск., д. Дурево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.