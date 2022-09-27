Скуковский Юрий Силв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуковский Юрий Силв.

Скуковский Юрий Силв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скуковский Юрий Силв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, С.Юмьинской д. Б. Кумор

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.