Биклад Мухаметзян Ахеледим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиклад Мухаметзян Ахеледим

Биклад Мухаметзян Ахеледим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Биклад Мухаметзян Ахеледим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Алекслово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.