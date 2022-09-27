Гридасов Федор Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГридасов Федор Игн.

Гридасов Федор Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гридасов Федор Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Пригородск. х. Большой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.