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Перепелица Федот Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перепелица Федот Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Шиповат., Романов. 2

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