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Марченко Степан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марченко Степан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Рогачёвский уезд, Дудичской, д. Михайлова

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