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Маликов Вакул Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маликов Вакул Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Герасимовск., д. Тороп.

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