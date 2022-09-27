Гродес Болесл. Иустин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГродес Болесл. Иустин.

Гродес Болесл. Иустин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гродес Болесл. Иустин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, Овантской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.