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Егоров Конст. Роман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Егоров Конст. Роман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Финеевской

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