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Лоскот Василий Лукич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лоскот Василий Лукич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Валковская

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