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Епихин Андрей Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Епихин Андрей Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, д. Дмитриевка

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