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Левин Сергей Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Левин Сергей Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Чернухинской в. и с., Чернухинской в. и с.

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