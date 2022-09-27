Стальнов Артем Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтальнов Артем Савельевич

Стальнов Артем Савельевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стальнов Артем Савельевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Осташковский уезд, Елей

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.