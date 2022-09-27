Петухов Алексей Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Алексей Агафонович

Петухов Алексей Агафонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петухов Алексей Агафонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, д. Максимова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.