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Турусов Иван Поликарпович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Турусов Иван Поликарпович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, Завражная Стрина.

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