Бурмистров Дм. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурмистров Дм. Тим.

Бурмистров Дм. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурмистров Дм. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Кладбищен., с. Атрат

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.