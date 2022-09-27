Клячко Янкель Герш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлячко Янкель Герш.

Клячко Янкель Герш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клячко Янкель Герш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Гелванская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.