Андрющенко Вас. Евд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрющенко Вас. Евд.

Андрющенко Вас. Евд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андрющенко Вас. Евд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Тимановск. Александр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.