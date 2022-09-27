Оробченко Фед. Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОробченко Фед. Николаевич

Оробченко Фед. Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оробченко Фед. Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Дементьевская, с. Прудянка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.