Волков Егор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Егор Дмитриевич

Волков Егор Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Егор Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, г. Аткарск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.